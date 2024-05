Am Wochenende: Frühlingsfest in Horn

Foto: TGV Horn

Der TGV und der Musikverein Horn laden am Wochenende vom 4. und 5. Mai ein ins große Festzelt auf dem Sport– und Festgelände am Federbachstausee. Festbeginn ist am Samstag ab 18 Uhr.

Ab 11 Uhr bieten die Vereinsmitglieder am Sonntag wieder einen reichhaltigen Mittagstisch. Neben den bekannten „Horamer Göckela“ gibt es neben Schweinehals, Maultaschen, Schnitzelburger, Würste und Pommes auch Salate und Veggieburger.





Weitere Informationen und den kompletten Programmablauf finden Sie in unserer Sonderveröffentlichung.



Den musikalischen Auftakt macht um 18.30 Uhr die Horner Blasmusik Combo „Big Surprise“, gefolgt von „Heilix Blechle“, die wie gewohnt mit stimmungsvoller Blasmusik die Besucher unterhalten. Der Frühschoppen am Sonntagmorgen wird vom Musikverein Horn musikalisch umrahmt.

