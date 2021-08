Impfungen in Deutschland: Impfquote besser als gedacht

In den vergangenen Tagen hat es Verwirrung um die Corona-​Impfquote in Deutschland gegeben. Das Robert-​Koch-​Institut (RKI) in Berlin räumte ein, dass es bei der Interpretation der Zahlen eine „gewisse Unsicherheit“ gebe.

Vermutlich liege die tatsächliche Zahl über der offiziellen Quote von 56 , 6 Prozent (vollständig geimpft) und 63 Prozent (mindestens einmal geimpft), möglicherweise um etwa fünf Prozent. Das bedeutet: In Deutschland sind mehr Menschen geimpft als bisher angenommen.





