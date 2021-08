Jungtierschau auf dem Schurrenhof

Fotos: Gerhard Nesper

Den diesjährigen Nachwuchs an Kaninchen, Wassergeflügel und Tauben präsentierten die Züchter des Kleintierzuchtvereins Rechberg am Samstag und Sonntag in der Reithalle des Isländergestüts auf dem Schurrenhof. An beiden Tagen wurden die schönsten Jungtiere dem interessierten Publikum vorgestellt.

Sonntag, 15. August 2021

Gerhard Nesper

Kaninchen werden oft mit Hasen verwechselt, erklärt der Vorsitzende des KTZV, Hans Stollenmaier, der vielen auch als Schwanenexperte der Stadt Gmünd bekannt ist. Sie gehören jedoch zu den „Hasenartigen“, ihr Fell kann beige, braun, grau, schwarz oder weiß sein. Während die Hasenbiscm groß und bis zu sieben Kilogramm schwer werden, werden Kaninchen nurbisZentimeter lang und maximal drei Kilo schwer, wobei es natürlich auch Ausnahmen gibt. Sie sind also viel zierlicher und haben kürzere Ohren. Langohr ist also nicht gleich Langohr. Welche Tiere ausgezeichnet wurden, steht am Montag in der Rems-​Zeitgung.

