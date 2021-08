RZ-​Serie „Die Landfrauen“: Line Dance tut Körper und Seele gut

Foto: esc

Mit einer besonderen Gruppe zieht der Landfrauenverein Eschach Frauen jeden Alters in seinen Bann. Seit 2016 gibt es hier die Linedancers. Nach einem Schnuppernachmittag mit 50 Teilnehmerinnen im Jahr 2015 etablierte sich die muntere Truppe im Verein.

Freitag, 20. August 2021

Edda Eschelbach

30 Sekunden Lesedauer



„Coaster Step“, „Kick-​Ball Change“, „Shuffle Forward“ oder „Chassè-​Rockback“ – das sind nur vier von zahllosen Tanzschritten im Line Dance. Klingt zunächst nach einem hohen Lernbedarf, vor allem, was Vokabeln angeht und dann natürlich auch die dazugehörigen Schritte. Doch es scheint gar nicht so schwer zu sein. Das jedenfalls betont die stellvertretende Vorsitzende der Eschacher Landfrauen, Mechthilde Stadelmeier.







Was die Eschacher Landfrauen — und auch zahlreiche Frauen aus umliegenden Gemeinden — an Line Dance so begeistert, wird im sechsten Teil der Serie „Die Landfrauen“ beschrieben.



