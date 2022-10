Beilage „Wochenende“: Eichhörnchen im Jahresendspurt

Foto: Ursula Dubisar

Eichhörnchen müssen Vorräte anlagen, da sie keinen Winterschlaf halten. Das Eichhörnchen auf der Titelseite der Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung muss sich also sputen. Auch im Gebiet von Alfdorf, dem Schauort der aktuellen Ausgabe, sind sicher viele Eichhörnchen zuhause. Denn Alfdorf, die zweitgrößte Flächengemeinde, des Rems-​Murr-​Kreises, ist zur Hälfte von Wald bedeckt.

Samstag, 22. Oktober 2022

Franz Graser

27 Sekunden Lesedauer



In unserer Reportage berichten wir über die Gmünder Vesperkirche. Nur selten kommt es vor, dass es in einer Kirche nicht nach Kerzenwachs riecht, sondern nach duftendem Essen. Wie Gemeinschaft entsteht und wie viele Hände zusammenhelfen, damit die Vesperkirche gelingen kann, lesen Sie in der Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung.







275 Aufrufe

111 Wörter

2 Stunden Online



