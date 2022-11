Heute neu: LOKAL, das Wochenblatt der Rems-​Zeitung

Foto: fg

Mit dem Alfdorfer Lichtermarkt wirft ein vorweihnachtliches Highlight seine Schatten voraus. In Durlangen engagiert sich eine nimmermüde Arbeitsgemeinschaft von Idealisten für den Bau eines Heimatmuseums. Darüber hinaus berichten wir über die Lage in Wald und Forst. Das und noch viel mehr sind die Themen in der aktuellen Ausgabe des Gmünder Wochenblatts „Lokal“.

Mittwoch, 09. November 2022

Franz Graser

