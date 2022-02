Ausstellungen: Kunst– und Kunsthandwerk im kunstreichen Gmünd

Foto: ts

Das Ausstellungsprogramm 2022 hat es in sich. „Qualität und Vielfalt“, so Gmünds Oberbürgermeister Richard Arnold bei der Begrüßung der illustren Runde im Prediger, die sich der Planung von Ausstellungen und Kunstevents 2022 widmet.

Freitag, 11. Februar 2022

Nicole Beuther

Museumsleiter Tillmann betonte, dass neben den bereits bekannten Ausstellungen dieses Jahres im Prediger und dem fraglosen großen Stellenwert von Kunst und Kultur in Schwäbisch Gmünd auch das Thema Kunsthandwerk und die „Silber-​DNA“ Schwäbisch Gmünds eine große Rolle spielen werde.







„Alle Künste“, so OB Arnold, „sollten auf allen fünf Festivals dieses Jahres und zudem mit einem ungewöhnlichen Museumsprogramm 2022 versehen immer das Bürgerschaftliche in der Kunst und die Verbindung zwischen Bürgerschaft und Kunst in den Mittelpunkt stellen“. In diesem Jahr solle man mit Mut aus der Pandemie heraustreten und gerade die Kunst, schöne Dinge und insgesamt die Kultur seien in der Lage, dies mit zu bewerkstelligen.

