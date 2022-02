Hochschule für Gestaltung: Digitale Semesterausstellung

Fotos: hfg

Ein intensives Semester geht zu Ende und die Studierenden und Absolventen der Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd zeigen ihre Ergebnisse bei der digitalen Semesterausstellung vom 11. bis 13. Februar.

Freitag, 11. Februar 2022

Nicole Beuther

33 Sekunden Lesedauer



Wie gehen wir miteinander um? Gerade in Zeiten wie diesen, in der das Miteinander vermehrt virtuell stattfindet, gibt es immer mehr Debatten über Kommunikation im digitalen Raum. Maximilian Walter und Benedict Dorndorf, Absolventen in den Studiengängen Internet der Dinge und Interaktionsgestaltung, haben sich diesem Thema mit ihrer Bachelorarbeit „canvas“ gewidmet.







Mehr zu dieser Bachelorarbeit und den anderen Arbeiten in der Freitagausgabe. Die Eröffnung der digitalen Semesterausstellung der HfG findet am Freitag, 10.15 Uhr, statt.





Zu sehen sind bedeutsame Arbeiten, die sich mit den aktuellen Problemen und Fragestellungen der Gesellschaft auseinandersetzen wie Gesundheit, gesellschaftliches Miteinander oder Nachhaltigkeit.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



127 Aufrufe

132 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen