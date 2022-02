Jugendkunstschule Gmünd: 50 Kurse verschiedener Sparten

Stolz präsentierten die Leiterinnen der Gmünder Jugendkunstschule am Donnerstag die Kursangebote für 2022. 50 Kurse verschiedener Sparten werden für Kinder und Jugendliche zwischen drei und 18 Jahren angeboten.

Freitag, 18. Februar 2022

Nicole Beuther

Ina Siebach-​Nasser und Gerburg Maria Müller, die Leiterinnen der Jugendkunstschule, zeigten sich optimistisch, denn aktuell sei eine prächtige Zeit für die Jugendkunstschule am Münsterplatz 19 zu verzeichnen, das Interesse an den angebotenen Kursen sei so groß, dass noch mehr als die aktuell genutzten Räumlichkeiten für die Vielzahl der Kurse wünschenswert, wenn nicht notwendig seien.





Welche Kurse in diesem Jahr in der Jugendkunstschule angeboten werden, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.



