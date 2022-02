Marc Schäffler will in Leinzell Bürgermeister werden

Marc Schäffler übergab dem nicht mehr kandidierenden Leinzeller Schultes Ralph Leischner seine Bewerbung. Foto: Schäffler

Der in der Gemeinde aufgewachsene, dort fest verwurzelte und inzwischen auch wieder im Ort wohnende Marc Schäffler will in Leinzell Bürgermeister werden.

„Ich erinnere mich immer wieder gerne an meine schöne, behütete Kindheit in Leinzell“, unterstreicht der 36-​jährige, der seit 2018 dort auch wieder mit seiner Lebensgefährtin und der gemeinsamen sechs Monate alten Tochter wohnt.







Weshalb Schäffler trotz des Erfolgs in seinem bisherigen technischen Beruf nun Schultes werden möchte und was ihm mit Blick auf die Zukunft Leinzells am Herzen liegt, das steht in der Donnerstagausgabe der Rems-​Zeitung.



