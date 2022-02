Festival Europäische Kirchenmusik Gmünd: EKM-​Preis für Peteris Vasks

Peteris Vasks. Foto: Schott Music, Mélanie Gomez

Peteris Vasks erhält den mit 5000 Euro dotierten Preis der Europäischen Kirchenmusik 2022. Die Stadt Schwäbisch Gmünd ehrt den lettischen Komponisten mit dieser Auszeichnung für seine zutiefst spirituellen Werke.

Samstag, 05. Februar 2022

Nicole Beuther

Vasks’ Chor-​, Kammer– und Orgelmusik wird weltweit aufgeführt und verkündet im besten Sinne populär sein Credo: „Die meisten Menschen haben heute keinen Glauben, keine Liebe und keine Ideale mehr. Die geistige Dimension geht verloren. Ich will der Seele Nahrung geben. Das predige ich in meinen Werken.“ Oberbürgermeister Richard Arnold verleiht Peteris Vasks die Auszeichnung im Rahmen des Festivals Europäische Kirchenmusik Schwäbisch Gmünd (14. Juli bis 7. August) am Samstag, 16. Juli, um 20 Uhr im Heilig-​Kreuz-​Münster. Der Kartenvorverkauf beginnt am Freitag, 25. März.







Ausführlich berichtet die RZ in der Samstagausgabe über Peteris Vasks.

