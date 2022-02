Leinzell: Martin Schaal bewirbt sich als Bürgermeister

Bürgermeister Ralph Leischner nahm die Bewerbung von Martin Schaal (rechts) entgegen. Foto: privat

Martin Schaal will Bürgermeister in Leinzell werden. Am Montag hat der 50-​Jährige seine Bewerbung abgegeben. Was motiviert ihn?

Montag, 07. Februar 2022

Thorsten Vaas

Schaal will als Bürgermeister die Gemeinde „ökologisch nachhaltig und ökonomisch sinnvoll in die Zukunft zu führen“, schreibt der Familienvater in einer Pressemitteilung. Neben einer soliden Haushaltspolitik ist ihm Klimaschutz wichtig, den er in alle Themengebiete einfließen lassen will.

