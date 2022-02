Konzert in Gmünd: Trio Funkenflug im Schwörhaus

Ein breit gefächertes Programm aus Klassik und klassischer Moderne bot das Trio Funkenflug im Schwörhaus der Städtischen Musikschule in Gmünd.

Das erste Set „Entschleunigung-​Beschleunigung: Vom Herzschlag der Musik“ hebt an mit Debussys bekanntem Stück „Syrinx“ und erzählt musikalisch die Geschichte der bezaubernd schönen Nymphe Syrinx, die von Pan, dem griechischem Hirtengott verfolgt vor diesem flüchtet und von der Schutzgöttin Artemis auf ihren Wunsch hin in ein Schilfrohr verwandelt wird, das Pan, als er sie ergreift, statt ihrer in den Händen hält und daraus eine Hirtenflöte, auch Panflöte genannt, formt, um seiner Liebe nahe zu sein und diese Syrinx nennt. Die Musik wird dabei szenisch in Flur und Saal des Schwörhauses inszeniert, wobei der Dialog zwischen Pan und der Nymphe auf zwei Querflöten zwischen den Polen nah und fern, dunkel und hell in der Tonalität und laut und leise musikalisch inszeniert wird. Ein genialer Einstieg in das Konzert —

