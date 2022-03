Wer wird Bürgermeister? Leinzell hat die Wahl

In der Kulturhalle haben sich am Samstag die vier Bewerber um den Bürgermeisterposten in der Gemeinde Leinzell vorgestellt. Dabei ging es unter anderem um Digitalisierung, medizinische Versorgung, innerörtliche Entwicklung und Unterstützung für die örtlichen Vereine.

Samstag, 12. März 2022

Thorsten Vaas

Ein Podium mit Fragen schloss sich an. Unter anderem ging es dabei um Digitalisierung, Finanzen, Unterstützung für Vereine und das Problem des immensen Durchgangsverkehrs, inklusive Lärmbelästigung, was die Kandidaten beispielsweise mit Tempozonen, oder auch Ampelschaltungen in den Griff bekommen wollen.





Die Bürgermeisterwahl in Leinzell ist am Sonntag, 27. März. Wer die Kandidatenvorstellung am Samstag in der Sporthalle oder im Livestream verpasst hat, kann sich dennoch ein Bild über die Kandidaten machen. Die Veranstaltung wurde aufgezeichnet, zum Youtube-​Video gelangen Sie hier: Livestream der Kandidatenvorstellung zur Bürgermeisterwahl in Leinzell — mehr dazu lesen Sie im Montag in der Rems-​Zeitung.



Marc Schäffler, Martin Schaal, Stephan Nuding oder Manuel Schock: Einer von ihnen wird Leinzells amtierenden Bürgermeister Ralph Leischner beerben. Am Samstag haben sich die Kandidaten den Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt.Live vor Ort in der Kulturhalle und im Livestream mit zeitweise bis zu 200 Zuschauern vor dem Bildschirm sprachen sie über ihren eigenen Werdegang, was sie zur Kandidatur bewogen hat und vor allem über ihre Ziele, die sie im Falle einer Wahl an der Spitze der Gemeinde erreichen wollen. Jeder der vier Kandidaten hatte dazu 15 Minuten Redezeit, die Schäffler, Schaal und Schock so gut wie ausnutzen.

