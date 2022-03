Einbruch in Vereinsheim in Rechberg

Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs, der sich zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen ereignete — in diesem Zeitraum wurde die Terrassentüre eines Vereinsheims im Heustaig in Rechberg aufgehebelt.

Dienstag, 08. März 2022

Nicole Beuther

Ein bislang unbekannter Einbrecher hebelte zwischen Montag, 15.30 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, die Terrassentüre eines Vereinsheims im Heustaig auf. Anschließend begab sich der Einbrecher in den Gastraum und entwendete im Thekenbereich aus einer Schublade zwei schwarze Gastroledergeldbörsen mit dem Wechselgeld in Höhe von ca. 50 Euro. Weiter wurde aus dem Gastraum eine schwarze Soundbox im Wert von ca. 350 Euro entwendet. Der Schaden an der Terrassentüre beträgt ca. 1000 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter der Rufnummer 0 71 71/​4 24 54 entgegen.

