Schechinger Freibad: icotek bekommt Namensrechte

Foto: Gemeinde Schechingen

Über die Finanzierung des Freibads hatte man sich in Schechingen jedes Jahr wieder den Kopf zerbrochen. Nun ist erst einmal Abhilfe gefunden: Ein Namenssponsor. Doch nicht nur Schechingen ringt ums Überleben seiner Bäder.

Donnerstag, 28. April 2022

Sarah Fleischer

1 Minute 9 Sekunden Lesedauer



In Schechingen hat man sich diese Unterstützung nun geholt: Die Firma icotek aus Eschach erhielt am Donnerstag offiziell die Namensrechte des Schechinger Freibads . „icotek Freibad Schechingen“ lautet der Name für die nächsten drei Jahre — oder länger, je nachdem, wie es laufe, so Jenninger. Komplett gedeckt würden die Kosten durch das Sponsoring natürlich nicht, so Jenninger. „Aber es ist ein wichtiger Baustein.“