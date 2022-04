Ausstellungen in Gmünd: US-​Pop-​Art-​Ikone James Francis Gill im Museum Villa Seiz

Gemeinsam mit Andy Warhol und Roy Lichtenstein ist James Francis Gill Mitbegründer der amerikanischen Pop Art und einer der letzten noch lebenden Künstler dieser außergewöhnlichen Generation. Zum Anlass seiner Jubiläumsausstellung „60 Jahre Women in Cars“ kommt der 87-​jährige Künstler im Frühjahr aus den USA in das Museum Villa Seiz in Schwäbisch Gmünd.

Samstag, 09. April 2022

Nicole Beuther

Mit seiner Werkserie „Women in Cars“ schuf Gill in den 1960er-​Jahren bedeutende Kunstwerke, in denen er meist weibliche Berühmtheiten in ihren Fahrzeugen zeigte. Das Museum of Modern Art, New York, kaufte 1962 zwei Gemälde für seine Sammlung, unter anderem das Werk „Woman in Striped Dress“. Dies war der erste Meilenstein für seinen internationalen Durchbruch, der ihm weltweite Anerkennung einbrachte, was seine Ausstellungshistorie in renommierten Museen verdeutlicht.





