Ponycars feiern in Leinzell ihr zehnjähriges Bestehen

Foto: Ponycars

Im Café Leinmüller in Leinzell wurden die Anfänge gemacht, heute blicken die Ponycars auf zehn musikalisch aufregende Jahre zurück; auch zahlreiche Auftritte in der Schweiz, Österreich und Niederlande zählen zu den Gigs der drei Rock’n’Roll-Musiker.

Donnerstag, 05. Mai 2022

Nicole Beuther

Dort, wo die ersten Auftritte stattfanden, wird am kommenden Wochenende auch das Jubiläumskonzert über die Bühne gehen. Die Rems-​Zeitung hat sich mit Daniel Leinmüller unterhalten, der aus Leinzell stammt, aktuell in Aalen lebt, und das Gesicht der Ponycars von Beginn an prägt -

