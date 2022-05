Rechberg: Anwohner fürchten eine zweite Ruine im Ort

Foto: privat

Viele Rechberger fragen sich: War das nur ein Maischerz oder ist da vielleicht etwas Wahres dran? Denn der Abbruch des früheren Gasthofs „Rad“ zieht sich und ein Bauantrag liegt noch nicht vor.

Donnerstag, 05. Mai 2022

Alexander Gässler

30 Sekunden Lesedauer



Genau das hat Unbekannte zu einem Maischerz veranlasst. Sie haben den ehemaligen Gasthof „Rad“ zu Rechbergs zweiter Ruine gekürt.





Was der Eigentümer zum Maischerz sagt und was er auf dem Grundstücck plant, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Der neue Eigentümer hat mit dem Abbruch begonnen. Eine Genehmigung hat er dafür nicht gebraucht. Er hat die Stadt nur davon in Kenntnis setzen müssen. Und das ist geschehen, wie Rathaussprecher Markus Herrmann auf Nachfrage sagt. Auch er muss einräumen: Im Moment gibt die Hohenstaufenstraße Nummer 1 kein schönes Bild ab.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



495 Aufrufe

123 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen