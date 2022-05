Bis Tempo 60 steuert der Computer

Screenshot: gäss

Als erster Hersteller weltweit hat Mercedes die behördliche Zulassung für das hochautomatisierte Fahren. Kunden in Deutschland können von 17. Mai an die S-​Klasse und die batterieelektrische Variante EQS mit dem Drive Pilot als Sonderausstattung bestellen.

Sonntag, 08. Mai 2022

Alexander Gässler

30 Sekunden Lesedauer



Während Elon Musk bislang das autonome Fahren im Tesla nur verspricht, macht Mercedes jetzt Ernst: Ab dem 17. Mai können Kunden in Deutschland das System für hochautomatisiertes Fahren bestellen. Der Drive Pilot geht in Serie. Mercedes hat für das System, das auf der Autobahn bei Stausituationen und zähem Verkehr bis Tempo 60 die Übergabe der Kontrolle über das Fahrzeugs an den Computer erlaubt, im Dezember die Zulassung bekommen.





Was das System kostet und was es kann, lesen Sie im iKiosk der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



356 Aufrufe

121 Wörter

3 Stunden Online



Beitrag teilen