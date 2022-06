Marktplatz in Gmünd: Polizei will Personalien kontrollieren, Mann reagiert aggressiv

Als die Polizei am Samstagabend in Gmünd die Personalien eines Mannes kontrollieren wollte, beleidigte dieser die Polizisten und wurde zunehmend aggressiver, weitere Streifen wurden angefordert.

Montag, 20. Juni 2022

Nicole Beuther

Aufgrund von vorausgegangenen Streitigkeiten zwischen einem 48-​Jährigen und einer 26-​Jährigen sollten am Samstag, gegen 21.15 Uhr, die Personalien des Mannes am Marktplatz erhoben werden. Hierbei beleidigte er die eingesetzten Beamten mehrfach und wurde zunehmend aggressiver. Aufgrund dessen wurden weitere Streifen angefordert. Auch im weiteren Verlauf blieb der Mann aggressiv und beleidigte die Beamten weiterhin, woraufhin er in Gewahrsam genommen wurde.

