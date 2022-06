Zukunftskonzept der Kliniken Ostalb: Bürgerdialog startet Ende Juni

Mit einer Online-​Veranstaltung startet am 28. Juni der Bürgerdialog zum Zukunftskonzept der Kliniken im Ostalbkreis. Gleichzeitig haben die Kliniken Ostalb auf ihrer Homepage Informationen zum Zukunftskonzept bereitgestellt.

Sonntag, 05. Juni 2022

Nicole Beuther

Unter kliniken​-ostalb​.de/​z​u​k​u​n​f​t​s​k​o​nzept gibt es Hintergrundinformationen sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen. Auch gibt es die Möglichkeit, sich über die E-​Mail-​Adresse zukunftskonzept@​kliniken-​ostalb.​de mit Fragen, Kritik oder Anregungen an die Klinik zu wenden.





Am Dienstag, 28. Juni, wird es ab 19 Uhr eine Online-​Veranstaltung geben. Landrat Dr. Joachim Bläse wird die Veranstaltung eröffnen. Teilnehmen werden neben den drei Vorständen der Kliniken Ostalb, der Geschäftsführer des Beratungsinstituts hcb, Boris Augurzky, sowie drei Vertreter aus jeweils dem ärztlichen und pflegerischen Bereich und der Personalvertretung. An diesem Abend wird über den aktuellen Sachstand des Zukunftskonzepts der Kliniken Ostalb informiert, dazu werden Fragen und Anregungen aus der Bürgerschaft diskutiert. „Wir haben uns im ersten Schritt für eine digitale Veranstaltung entschieden, um allen Interessierten eine einfache Teilnahme zu ermöglichen und lange Wegstrecken zu ersparen“, berichten die für die Unternehmenskommunikation zuständigen Pressesprecher Ralf Mergenthaler und Andreas Franzmann. Bürgerinnen und Bürger können Fragen sowohl vorab per Mail an zukunftskonzept@​kliniken-​ostalb.​de als auch am Abend selbst via Chat einreichen. Weitere Informationen sowie der Link zur Veranstaltung werden in Kürze veröffentlicht.



