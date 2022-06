Badegewässerkarte: Sehr gute Wasserqualität im Ostalbkreis

Das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration hat die aktuelle Badegewässerkarte veröffentlicht. Demnach schneiden die Seen im Ostalbkreis und im Rems-​Murr-​Kreis sehr gut bis gut ab.

Montag, 06. Juni 2022

Nicole Beuther

35 Sekunden Lesedauer



In den meisten Seen und Gewässern im Land kann auch in diesem Sommer bedenkenlos gebadet werden. Das ist der Badegewässerkarte zu entnehmen, laut der nahezu alle Badegewässer in Baden-​Württemberg eine hervorragende Wasserqualität haben. Von den 312 in der Badesaison 2021 regelmäßig kontrollierten Badestellen seien 98 Prozent zum Baden „sehr gut“ (blau auf der Badegewässerkarte) oder „gut“ (grün) geeignet. Ein „sehr gut“ gab es unter anderem für den Waldhäuser Baggersee, den Plüderhäuser See, den Eisenbachsee bei Alfdorf, den Naturbadesee in Gschwend, den Ebnisee bei Kaisersbach und den Bucher Stausee. Der Aichstrutersee bei Welzheim wurde mit „gut“ bewertet.





Die Karte mit den jeweiligen Badestellen in den Stadt– und Landkreisen ist hier abrufbar.







