Polizei-​Chef Rolf Rapp feiert 85. Geburtstag

Rolf Rapp, der langjährige Leiter der Polizeidirektion Aalen, feiert am Freitag seinen 85. Geburtstag. Seine Karriere ist eng verbunden mit den Demonstrationen gegen Pershing-​Raketen in Mutlangen.

Freitag, 16. September 2022

Thorsten Vaas

Seine nach eigener Schätzung etwa zehn Ehrenämter hat er inzwischen alle in jüngere Hände gelegt. Das Interesse an der Politik lässt ihn jedoch nach wie vor nicht los und er meldet sich auch immer noch vor zu Wort, wenn er es für nötig hält: Rolf Rapp. Am Freitag feiert der langjährige Leiter der seinerzeitigen Polizeidirektion Aalen seinen 85. Geburtstag. Seine spannendste und herausfordernste berufliche Zeit hat er gehabt, als in Mutlangen amerikanische Pershing-​Raketen samt Sprengköpfen stationiert waren. Als die Friedensbewegung massiv dagegen protestierte, war der Jubilar Einsatzleiter und Letztverantwortlicher bei der Polizei.

