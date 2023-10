Mit dem Ostalbwanderer rund um das Degenfelder Tal

Das Tal der Degenfelder Lauter ist tief eingeschnitten zwischen Kaltem Feld im Westen und Bernhardus und Eierberg im Osten. Die Tour des Ostalbwanderers führt uns in einem großen Bogen rund um das malerische Tal und passiert dabei die schönsten Highlights der Umgebung.

Samstag, 21. Oktober 2023

Franz Graser

Von den Degenfelder Skisprungschanzen geht es hinauf auf das Kalte Feld. Mit etwas Glück kann man die Skispringer bei ihrem Training auf den Schanzen beobachten, während man an den Schanzen vorbei hinauf zur Hochfläche steigt. Oben angekommen wandert man durch die typische, ursprüngliche Wacholderheide der Albhochflächen. Bevor wir unser nächstes Etappenziel, das Franz Keller-​Haus erreichen geht es durch ein Waldstück, in dem viele Holzfiguren aufgestellt sind. Nach einer Rast am Franz Keller-​Haus geht es zunächst hinab zum Flugplatz auf dem Hornberg. Schon an der Traufkante des Kalten Feldes hat man einen guten Blick über den Flugplatz.





Wir überqueren den Furtlepass und steigen auf der gegenüberliegenden Seite steil hinauf auf den Bernhardus. Im unteren Teil der Strecke wandern wir über weites Feld mit Blick auf das Kalte Feld. Entlang des Weges begleiten uns Skulpturen und Stelen des „Weges der Besinnung“. Im oberen Teil geht es in den Wald hinein und über Trampelpfade bis zum Gipfel. Dort oben erwartet uns die Wallfahrtskapelle und ein Gipfelkreuz mit toller Aussicht in das Albvorland. Nach einer Rast wandern wir weiter nach Süden, hinüber auf den Eierberg. Auf einsamen Pfaden geht es über die bewaldete Hochfläche. Wir umrunden die Südspitze des Eierberges, bevor es durch die Glasenklinge hinabgeht. Nach wenigen Minuten des Abstiegs erreichen wir die Glasenklinge.





Hier entspringt der Glasenbach, der uns auf dem weiteren Weg ins Tal begleitet. Ein faszinierendes Schauspiel nicht nur für Kinder, wie das Wasser zwischen den Steinen hervorquillt und ein Bächlein entsteht. Nach einem steilen Abschnitt öffnet sich die Landschaft zu einem grünen Tal, unter uns sehen wir den Zusammenfluss von Glasenbach und Lauter und der Blick wandert das Lautertal hinunter bis nach Weißenstein. Durch grüne Wiesen erreichen wir Degenfeld und steigen auf der anderen Talseite zum Parkplatz hinauf.







Eine detaillierte Beschreibung mit Karte, Höhenprofil, Fotos und weiteren Tipps finden Sie auf ostalb​wan​derer​.de



