Heubacher Regionaltage: Handwerkermarkt startet um 12 Uhr

Foto: RZ-​Archiv

Am heutigen Samstag starten mit dem Kunsthandwerkmarkt und dem Regionalmarkt die Herzstücke der Heubacher Regionaltage. Der Kunsthandwerkmarkt am Kulturhaus Silberwarenfabrik beginnt um 12 Uhr, der Regionalmarkt rund ums Rathaus um 13 Uhr.

Samstag, 07. Oktober 2023

Franz Graser

37 Sekunden Lesedauer



Auch am Sonntag, 8. Oktober, gibt es reichlich Gelegenheit, nach regionalen Produkten Ausschau zu halten. Zudem lädt der Gewerbe– und Handelsverein Heubachs zum Shoppen beim verkaufsoffenen Sonntag ein, für den viele lokale Geschäfte zwischen 12 und 17 Uhr öffnen.







Der Kunsthandwerkmarkt findet nun durchgängig seit 30 Jahren in Heubach statt. Dass es keine zeitlichen Unterbrechungen – auch nicht in der Coronapandemie – gab, ist dem ehemaligen Bürgermeister Frederick Brütting zu verdanken. Er regte damals das Aufstellen von Zelten an, um so die notwendigen Abstände zu schaffen. Die Zelte haben sich inzwischen etabliert und sind ein willkommener Teil des Marktes.







Viele weitere Informationen und eine Programmübersicht finden Sie in unserer Sonderveröffentlichung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



260 Aufrufe

151 Wörter

55 Minuten Online



Beitrag teilen