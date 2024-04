Bike the Rock: Bergwacht greift nach Trainingssturz ein

Foto: DRK-​Bergwacht Schwäbisch Gmünd

Beim Training zum Mountainbike-​Rennen Bike the Rock in Heubach ist am Freitag ein Downhiller am Rosenstein gestürzt und hat sich verletzt. Rettungswagen und Bergwacht eilten zu Hilfe.

Samstag, 27. April 2024

Benjamin Richter

Die alarmierte Rettungswagenbesatzung, teilt Markus Becker, Pressesprecher der DRK-​Bergwacht Schwäbisch Gmünd, mit, habe die Gmünder Bergwacht nachgefordert. Ihre Aufgabe: den verletzten Biker aus dem Gelände auf eine befahrbare Straße zu bringen.

Als die Bergwacht an der Unfallstelle eintraf, hatte die Besatzung des Rettungswagens den Mountainbiker laut Becker bereits medizinisch erstversorgt. Die neun Bergretterinnen und Bergretter brachten den Verletzten in einer Gebirgstrage unter Seilsicherung zur nächsten Straße. Dort wurde er wieder an den Rettungsdienst übergeben.





