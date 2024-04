Kommentar zur Windkraft in Heubach: Energiewende muss im Kopf beginnen

Keiner will Atomkraftwerke in seiner Nähe, aber Windkraftanlagen werden ebenfalls als störend empfunden. Mit dieser Geisteshaltung funktioniert die Gesellschaft allerdings nicht — und dies gilt auch für die Diskussion um weitere Windräder in Heubach. Die RZ hat das im Hinblick auf die Informationsveranstaltung am Mittwoch kommentiert. Lesen Sie diesen Kommentar hier gratis und in voller Länge:

Keiner will Atomkraftwerke in seiner Nähe, aber Windkraftanlagen werden auch als störend empfunden. Mit dieser Geisteshaltung funktioniert die Gesellschaft nicht.Der Bürgermeister sieht die Windkraft als Chance, der Regionalverband erklärt die lokale Realisierung der landespolitischen Ziele; der Landrat warnt vor kleingeistigem Egoismus und die EnBW liefert technische und finanzielle Details. Im Gegenzug argumentieren einige Bürgerinnen und Bürger mit dem Arten– und Landschaftsschutz, um ihre Ablehnung der Windkraft dort zu begründen. Das war bei der Veranstaltung in Heubach auch genau so zu erwarten.

Wer keine Atomkraftwerke will (und schon gar nicht dort, wo er wohnt), aber trotzdem wie üblich Strom aus der Steckdose nutzen möchte, muss auf die eine oder andere schöne Aussicht verzichten. Jahrzehnte des Wohlstands haben offenbar vergessen lassen, dass eine Gesellschaft nicht existieren kann, wenn alle nur Ansprüche stellen, aber selbst keinen Beitrag leisten wollen.

