Normannia erkämpft sich einen Punkt gegen starke Pforzheimer

Foto: Zimmermann

Gegen den als Tabellenvierten der Fußball-​Oberliga angereisten 1. CfR Pforzheim beißt sich der 1. FC Normannia Gmünd in die Partie und holt sich einen verdienten Zähler beim 1:1 (0:1).

Samstag, 07. Oktober 2023

Thomas Ringhofer

„Dieser Punkt ist Gold wert.“ Nach dem Schlusspfiff lobte FCN-​Trainer Zlatko Blaskic seine zum Kreis versammelte Mannschaft über den grünen Klee, die als Mannschaft gegen individuelle Spitzenkönner aus Pforzheim ein „überragendes Spiel“ gemacht hatte. Den Schlusspfiff erlebt Gmünds Coach mal wieder nicht auf der Bank, da ihn der Unparteiische Felix Ehing in der 80. Minute von deren verwiesen hatte. „Ich habe Rot gesehen, weil ich die Coachingzone verlassen hatte“, erläuterte Blaskic die aus seiner Sicht merkwürdige Begründung des Unparteiischen. Dieser hatte unmittelbar davor Alexander Aschauer die gelbe Karte wegen Ballwegschlagens gezeigt. Dem Regelwerk entsprechend, für den FCN-​Trainer dennoch nicht nachvollziehbar, da es für dasselbe Vergehen eines Pforzheimers kurz zuvor nur eine Ermahnung gegeben hatte.

Auf beiden Seiten zeigte sich das Schiedsrichtergespann in der Regelauslegung großzügig, wobei die Gmünder unter dem Strich Glück hatten, als Tim Grupp den Ball an die Hand bekommen hatte, ohne dass dies geahndet wurde. Vor allem die Gäste führten die Partie sehr körperbetont und robust, was ihnen zumindest in der ersten Hälfte einen Vorteil und die verdiente Führung einbrachte. Dass Tim Schwaiger in der Nachspielzeit nach einem dummen Foul an Marvin Gnaase auf Höhe der Mittellinie berechtigterweise Rot sah, spielte keine Rolle mehr. Denn danach war Schluss und die Gmünder hatten einen aufopferungsvollen Abwehrkampf überstanden.

Wie das Spiel verlief und wie Trainer und Spieler die Punkteteilung einordneten, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom Montag.

