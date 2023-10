Regionaltage in Heubach mit vielen Angeboten

Schönes, Kreatives, Nützliches — das gibt’s beim Kunsthandwerker-​Markt am Samstag in Heubach. Und wer sich beeilt: Bis 16 Uhr haben die Geschäfte geöffnet.

Samstag, 07. Oktober 2023

Thorsten Vaas



Der Kunsthandwerker-​Markt bei den Regionaltagen in Heubach ist definitiv einen Besuch wert. Hier gibt’s schöne Unikate aus Holz, Filz, Keramik — und sogar Schmuck aus Heubachs Partnerstadt Anderamboukane (Mali). Noch bis 19 Uhr haben die Stände geöffnet. Und noch bis 16 Uhr haben die Heubacher Geschäfte zum Sonder– und Familienverkauf geöffnet. Wie gerne Leute aus der Region in der Stadt unterm Rosenstein einkaufen, merkt man im Bekleidungsgeschäft Peppermint. „Das Geschäft läuft gut“, sagt Inhaberin Iris Hermann. Noch mehr los sein wird wohl am verkaufsoffenen Sonntag von 12 bis 17 Uhr. Apropos Sonntag: Es gibt Programm für die ganze Familie. Nach einem Gottesdienst um 10.30 Uhr in der Kirche St. Bernhard spielt die Werkkapelle SpießhoferBraun beim Fassanstich durch Bürgermeister Joy Alemazung. Der Obst-​und Gartenbauverein hat für Kinder eine Bastelaktion, der Skiclub mit dem DSV mobil einen Bewegungsparcour vorbereitet. Außerdem informieren am Sonntag Mitglieder des Heubacher Stadtrates zu aktuellen Themen der Heubacher Kommunalpolitik vor dem Rathaus. Die Marktstände rund ums Rathaus und auf dem Schloßplatz öffnen um 11 Uhr. Das Waldmobil Ostalb bietet für Groß und Klein viel Wissenswertes und Unterhaltsames. Und: Natürlich dürfen die flauschigen Alpakas vom Alpakahof Kaut nicht fehlen.

