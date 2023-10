Galerie: Die Regionaltage Heubach

Fotos: tv

Wenn in Heubach Regionaltage sind, trifft sich gefühlt der ganze Landkreis in der Stadt unterm Rosenstein. Wen wundert’s – hier gibt’s richtig Feines, von Kunst, über Kulinarik bis hin zu Kleidung und Komfort. Manch einer ist auch aus einem ganz anderen Grund froh, dass Regionaltage sind.

Sonntag, 08. Oktober 2023

Thorsten Vaas

Der Kunsthandwerker-​Markt kommt Landrat Joachim Bläse gerade recht. Es ist sein erster freier Samstag seit Beginn der Jubiläumsfeiern zum 50-​jährigen Bestehen des Ostalbkreises, und zu Hause steht der Hof voll mit Holz. Brennholz. Spalten, sägen. Da eröffnet man doch lieber diesen wundervollen Markt im Herzen Heubachs, oder? Vor allem, wenn’s was zu feiern gibt: 30 Jahre Kunsthandwerker-​Markt, ununterbrochen, weder Wind, Wetter, noch die Corona-​Pandemie konnten dieser laut Bläse „super Tradition aus Kunst, Kultur und Ehrenamt“ etwas anhaben. Was besonders am Team der Kultur-​Mix-​Tour liegt, allen voran Magdalena Höhne und Cornelia Leidenfrost. Höhne etwa ist von Beginn an dabei. „Unser Gedanke war, hochwertiges Kunsthandwerk hierher zu holen“, erinnert sie sich an die Anfänge. Man muss sagen – es ist den Macherinnen und Machern gelungen. Hölzerne Vesperbrettchen, Schneidebretter, Kerzenständer, gefilzte Taschen, Tücher, Keramik, Schmuck aus Heubachs Partnerstadt Anderamboukane – echte Handarbeit aus Mali, die silbern schimmert. Alles Unikate, alles so augenfällig schön, dass man am liebsten einmal alles bei allen rund 20 Ständen kaufen möchte, die draußen auf dem Parkplatz und drinnen im Kulturhaus Silberwarenfabrik aufgebaut sind. Selbst die kleinen Mitbringsel wie kunstvoll geflochtene Posamentenknöpfe und papierne Kraniche sind einfach faszinierend. Wie macht man das bloß?

