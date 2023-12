Schauort Laubach: Historische und kulturelle Leintal-​Perle

Das Schloss Laubach zwischen Heuchlingen und Abtsgmünd ist ein Bauwerk wie aus einem Märchen– oder Ritterbilderbuch und Namensgeber des örtlichen Kulturvereins.

Sonntag, 10. Dezember 2023

Franz Graser

Die rund 130 Kilometer lange Auto-​Touristikroute „Idyllische Straße“, die neuerdings auch durch ein umfangreiches Angebot von Rad– und Wanderwegen ergänzt wird, erschließt Ausflüglern und Urlaubern den Naturpark Schwäbisch-​Fränkischer Wald. Die Wegweiser lotsen nicht nur durch abwechslungsreiche Natur mit weiten Wäldern, Seen und aussichtsreichen Höhen, sondern durch eine Kulturlandschaft mit viel Geschichte. Am südwestlichsten Eck wartet mit dem Dorf Laubach bei Abtsgmünd im Leintal eine echte Perle. Schon in der Ortsdurchfahrt entdeckt der Betrachter alte, große Gehöfte auf massiven Quadern und mit alten Ummauerungen, die auf einen herrschaftlichen Ursprung hindeuten.





Dann richtet sich der Blick nach oben auf den alles überragenden Bergsporn: Wow, was für ein märchenhaftes Bauwerk! Das Schloss kann gerade jetzt, da die letzten Blätter gefallen sind, umfassend bewundert werden. Ein Schloss wie aus einem Märchen– oder Ritterbuch. Eine direkte Besichtigung ist zwar nicht möglich, weil sich das Schloss in Privatbesitz befindet. Die Eigentümer kümmern sich sehr um den Erhalt des Kulturdenkmals. Vielleicht macht gerade dieses von Touristen unberührte Gemäuer den besonderen Zauber aus, dem man auch von außen nachspüren kann. Die von einem Hauptturm und mehreren Rund– und Eckbastionen geprägte Anlage atmet Wehrhaftigkeit. Kein Wunder, denn ihre Geschichte begann als typische Burg des Mittelalters.





Mehr zur Geschichte des Schlosses und zu den Sehenswürdigkeiten des Ortes finden Sie in der Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung.





