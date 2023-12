Fördergelder für Breitband in Abtsgmünd

Abtsgmünd bekommt weitere 3,5 Millionen Euro Zuschuss für den „Hellgrauen“ Breitbandausbau.

Donnerstag, 21. Dezember 2023

Jürgen Widmer

Die Gemeinde Abtsgmünd erhält weitere Fördergelder vom Land für den Ausbau der Breitbandversorgung. Digitalisierungsminister Thomas Strobl überreichte Bürgermeister Armin Kiemel im Stuttgarter Innenministerium einen zusätzlichen Bewilligungsbescheid für die Gemeinde. Die Fördersumme beträgt exakt 3.548.907,20 Euro. Damit sollen insgesamt 1.354 Anschlüsse gefördert werden. Auch 81 Gewerbeanschlüsse sollen entstehen, sowie drei öffentliche Gebäude ans Glasfasernetz angeschlossen werden. Mit Bescheid vom Februar erhielt die Gemeinde bereits einen Zuschuss in Höhe von mehr als 4.4 Millionen Euro vom Bund bewilligt.

