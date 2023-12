Tischtennis: 30. Sparkassen Cup der SG Bettringen mit 176 Teilnehmern

Traditionell am 2. Weihnachtsfeiertag richtete die SG Bettringen ihren Sparkassen Cup im Tischtennis aus. Dabei gingen in der Uhlandhalle insgesamt 176 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Start.

Dienstag, 26. Dezember 2023

Rems-Zeitung, Redaktion

Bei den Herren D siegte im Einzel Orhan Sadlan (Neuhausen) vor Engelhard Gligor (Horkheim). Die beiden dritten Plätze ging an die Bettringer Tim Ballsieper und Kilian Krieger. Das Turnier der Jugendlichen gewann Tim Knödl (TV Mögglingen) vor William Wiedmair (TV Echterdingen) sowie Jan Tietze Galaz und Ferdinand Wolf (beide TSB Gmünd). Bei den Frauen ging sechs Teilnehmerin ins Rennen, die im Modus Jede gegen Jede die Siegerin ermittelten.





Wie die jeweiligen Siegerinnen und Sieger aller Klassen des Turniers zum 75. Jubiläum der SGB-​Tischtennisabteilung hießen, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

