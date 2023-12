100 Jahre Liederkranz Lautern: Liederabend zum Jubiläum

Es wird ein Überraschungskonzert werden, und Joachim Funk, der Vorsitzende des Liederkranzes Lautern, will noch nicht zu viel zum Programm sagen, das am heutigen Samstag, 9. Dezember, ab 19 Uhr in der Pfaffenberghalle in Lautern aufgeführt wird.

Samstag, 09. Dezember 2023

Franz Graser

Nur so viel: Es wird ein musikalischer Streifzug werden, der mehr als 100 Jahre Musikgeschichte umfasst. Oper, Schlager, die goldenen 20er-​Jahre, und auch etwas Weihnachtliches werden vertreten sein. Mit diesem Repertoire begeht der neu gegründete Projektchor des Liederkranzes das 100-​jährige Bestehen des Vereins, der in seiner Geschichte schon einige Höhen und Tiefen erlebt hat.







