Streik am Montag: Das müssen Sie nun wissen

Foto: gbr

Die Gewerkschaften EVG und Verdi haben für Montag einen bundesweiten Streik angekündigt. Der ÖPNV sowie der Bahnverkehr werden lahmgelegt. Betroffen ist auch die Region.

Freitag, 24. März 2023

Thorsten Vaas

1 Minute 43 Sekunden Lesedauer



Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) kommt am Montag durch den Streik der Eisenbahn– und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und verdi weitestgehend zum Stillstand. „Die Busse im Ostalbkreis fahren jedoch wie gewohnt“, allerdings nicht alle, heißt es auf der Homepage bei Ostalb mobil. Einige Linien entfallen am Montag komplett. Welche das sind, lesen Sie hier: Streik im ÖPNV am 27.03.2023 Bestreikt wird auch die Linie 63 auf der Verbindung (Gaildorf) — Gschwend — Spraitbach — Mutlangen — Schwäbisch Gmünd. Das teilt Regional Bus Stuttgart (RBS) mit. Diese Fahrten entfallen am Montag. Nicht betroffen seien die Busse der Firma Kolb und OK.Go, heißt es in der Meldung von Freitag.Go-​Ahead geht davon aus, dass am Montag aufgrund des Streiks der Gewerkschaft EVG kein Zugverkehr möglich sein wird. „Wir raten unseren Fahrgästen, auf Fahrten mit Bussen und Bahnen ganz zu verzichten“, heißt es auf der Homepage. Sollten dennoch einzelne Zugfahrten möglich sein, werde man auf dem Twitterkanal ( Go-​Ahead Baden-​Württemberg ) und über die Website unter Fahrplanabweichungen ( Fahrplanabweichungen ) kurzfristig informieren.Wer mit der Deutschen Bahn (DB) unterwegs ist, muss man Montag ebenfalls auf andere Verkehrsmittel ausweichen. Der Fernverkehr der DB wird eingestellt, auch der ÖPNV „wird bundesweit massiv beeinträchtigt sein“, heißt es auf der Homepage der DB. Zudem könne es bereits am Sonntagabend zu einzelnen Zugausfällen im Fernverkehr kommen. Da laut Aussagen der EVG der Streik am Sonntag um 24 Uhr beginnen soll, werden die Fahrgäste gebeten, ihre Fahrten am Sonntag so zu planen, dass sie ihre Ziele bereits frühzeitig erreichen. Wer von ausgefallenen und verspäteten Zügen betroffen ist, kann Fahrgastrechte in Anspruch nehmen und sich beispielsweise den Ticketpreis zurückerstatten lassen. Weitere Informationen hierzu gibt es unter „ Ihre Rechte als unser Fahrgast “. Weitere Informationen für DB-​Kundinnen und –Kunden stehen unter „ Aktuelle Verkehrsmeldungen “. Wer sich telefonisch über die Auswirkungen des Streiks bei der DB informieren will, erreicht die kostenfreie Service-​Hotline unter 08000/​996633.Schüler und Schülerinnen, die am Montag aufgrund des Streiks nicht zur Schule kommen können, dürfen zu Hause bleiben, müssen allerdings die Schule darüber informieren, schreibt das Kultusministerium Baden-​Württemberg ver.di fordert in der laufenden Tarifrunde für die 2,5 Millionen Beschäftigten bei Bund und Kommunen eine Erhöhung der Entgelte um 10,5 Prozent, mindestens 500 € monatlich sowie für die Auszubildenden 200 € mehr. Die EVG fordert für ihre Mitglieder mindestens 650 Euro mehr.

