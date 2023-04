Blitzermarathon im Ostalbkreis

Foto: Tim Reckmann /​pix​e​lio​.de

Das Polizeipräsidium Aalen beteiligt sich am Blitzermarathon in Baden-​Württemberg. Der Schwerpunkt soll am Freitag, 21. April, stattfinden.

Montag, 17. April 2023

Thorsten Vaas

29 Sekunden Lesedauer



Wo geblitzt wird, will die Polizei auf Nachfrage der Rems-​Zeitung nicht verraten. Nur so viel: „Wir werden flächendeckend kontrollieren“, sagt ein Sprecher des Polizeipräsidiums. Man werde sicherlich Schwerpunkte setzen. „Vor allem vor Schulen, Kitas, Altenheimen und an Unfallschwerpunkten soll geblitzt werden“, heißt es dazu beim SWR. Die ganze Woche über will die Polizei in Baden-​Württemberg Temposünder kontrollieren, Haupttag soll der Freitag, 21. April, sein. Denn die Hauptunfallursache bei den 19 tödlichen Verkehrsunfällen war im vergangenen Jahr die Geschwindigkeit, heißt es im Jahresbericht des Polizeipräsidiums . Im Jahr 2022 wurden bei Geschwindigkeitsmessungen im Präsidiumsbereich insgesamt 247.948 Verstöße festgestellt.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



597 Aufrufe

117 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen