Wohin an Christi Himmelfahrt? Viele Feste locken Gäste

Vier Tage lang, von Donnerstag, 18. Mai, bis Sonntag, 21. Mai, wird im Mutlanger Teilort Pfersbach gefeiert. Denn zusätzlich zum traditionellen Frühlingsfest begeht der Musikverein sein 60-​jähriges Bestehen. An Christi Himmelfahrt und den Folgetagen ist dort gute Stimmung garantiert. Aber auch andernorts locken attraktive Feste, die am Feiertag einen Ausflug lohnen.

Mittwoch, 17. Mai 2023

Franz Graser

Wer frisch gebackene Spezialitäten liebt, ist dagegen beim Ruppertshofener Backofenfest an der richtigen Adresse. Veranstalter ist der MV Ruppertshofen. Vor über einem Vierteljahrhundert hatten sich die Ruppertshofener überlegt, wie man das damalige Gartenfest noch etwas verbessern könnte. Die Lösung war ein Backhaus nach traditionellem Plan, das auf einen fahrbaren Untersatz montiert wurde. Dieser fahrbare Backofen ist nun beim traditionellen Backofenfest – das von einem Garten– zu einem Zeltfest geworden ist – stets dabei und liefert frisch gebackene Salzkuchen. Gefeiert wird in Ruppertshofen am Donnerstag, 18. Mai, und Sonntag, 21. Mai.