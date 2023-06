Hochwasser: Bartholomäer Partnerverein bittet um Spenden für Casola

Foto: pvbc

Eine Spendenaktion soll für Hochwasserhilfe in Casola Valsenio sorgen, der Partnergemeinde von Bartholomä. Die Stadt in der Region Emilia Romagna war von den heftigen Regenfällen in den vergangenen Wochen betroffen.

Donnerstag, 01. Juni 2023

Sarah Fleischer

27 Sekunden Lesedauer



Die katastrophalen Regenfälle im Mai haben in der Emilia Romagna eine Umweltkatastrophe ausgelöst, von der auch Casola Valsenio betroffen ist.



Auf einen gemeinsamen Brief der Gemeinde Bartholomä und des Partnerschaftsvereins, in dem aller Mitgefühl ausgedrückt wurde und solidarische Hilfe angeboten wurde, zeigte sich Casolas Bürgermeister Giorgio Sagrini dankbar für die Solidarität. Am wichtigsten sei jetzt die finanzielle Unterstützung der betroffenen Familien.







Wie Sie Bartholomäs Partnergemeinde unterstützen können, steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



530 Aufrufe

109 Wörter

3 Stunden Online



Beitrag teilen