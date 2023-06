Ganz Horn ist zum TGV-​Jubiläum auf den Beinen

Fotos: Dorothee Wörner (7), Tim Hirschmiller

46 Gruppen und Festwagen beteiligten sich an dem bunten Umzug zum Festgelände des Vereins am Federbachstausee. Zahlreiche Vereine aus Göggingen und dem Leintal demonstrierten zudem ihre Sympathie für den TGV. Ein prominentes „Opfer“ gab es dennoch.

Montag, 19. Juni 2023

Franz Graser

1 Minute 19 Sekunden Lesedauer



„Einigkeit macht stark“. Das Motto, welches den TGV Horn während der gesamten Festsaison zu seine m 100-​jährigen Bestehen begleitete, wurde beim eindrucksvollen Festzug am Sonntagnachmittag besonders deutlich. Nicht nur der Verein selbst schafft es, mit der Stärke seiner Mitglieder ein ganz außerordentliches einheitliches Bild abzugeben: Auch die Vereine und Gruppen aus der Umgebung, die den Festzug mitgestalteten, zeigten mit ihren Beiträgen, wie nahe sie dem TGV Horn stehen.









Fußballspiel verloren, aber ansonsten ein Sieg auf der ganzen Linie, denn auch der Partyabend mit den Gruppen „Gschlampadn“ und „Heilix Blechle“ war ein Erfolg. Große Unterstützung erhält der TGV nicht nur von den Gögginger Vereinen, sondern vor allem auch vom Horner Musikverein, der sich nicht nur mit einem beeindruckenden Festwagen und einer Fußgruppe beteiligte, sondern auch unermüdlich im Festzelt aufspielte.





Am Samstagnachmittag begann das Festwochenende mit einem Fußballspiel des TGV gegen den Patenverein TV Heuchlingen. Mit vollem Einsatz war auch Göggingens Bürgermeister Danny Kuhl dabei. Er schoss zwei der vier Tore gegen die Heuchlinger, handelte sich allerdings eine schwere Bänderverletzung ein. Da spielte der Endstand des Spiels, das der TV mit 7:4 Toren gegen den TGV gewann, fast schon eine Nebenrolle.Nach einem reichhaltigen Mittagstisch wurde der Jubiläumsfestzug mit 46 Gruppen und Festwagen in den Straßen und Gassen des Dorfes aufgestellt. Der Weg führte dann über den Staudamm des Federbachsees bis zum Festgelände oberhalb des Sees. Überall waren Getränkestände aufgebaut, schwingende Fahnen am Straßenrand und diverse Schilder begrüßten die Teilnehmer. Und wer ein Plätzchen im Schatten fand, der durfte sich freuen. Mit einstudierten Tänzen und einem Flashmob gelang es dem TGV, wahre Begeisterungsstürme auszulösen. Diese ebbten auch nicht ab, als die Mitglieder des Kleintierzuchtvereins mitsamt dem bunten Gefieder vorüberzogen.

