Untergröninger Sportfamilie feiert 75. Geburtstag

Foto: astavi

„Drei Tage lang gab es Sportliches, Kulturelles und Kulinarisches für Jedermann bei uns in der Ortschaft“, berichtete erfreut der Vorsitzende des TSV Untergröningen, Karl Wahl. Zum 75-​jährigen Bestehen hatten die Ehrenamtlichen ein riesiges Programm aufgelegt.

Montag, 19. Juni 2023

Franz Graser

56 Sekunden Lesedauer



Gegründet wurde der TSV Untergröningen mit seiner traditionellen Fußballabteilung von acht Mitgliedern, mittlerweile zählt der Verein mit seiner Tennis-​, Tischtennis-​, Tanzsport– und Turnabteilung über 550 Mitglieder. Gerade deswegen ist es dem Verein wichtig, langjährige Mitglieder gebührend zu ehren. Für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit wurde Klaus Hägele gewürdigt. 40 Jahre sind Gero Henninger und Joachim Keim dem Verein treu geblieben. Seit 25 Jahren sind Stefanie Eckert, Jessica Gutsch, Carmen und Michael Heilmann, Bernd Weidner, Petra und Julian Weller Teil des Vereins.Auch die besten und erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler wurden für ihre Leistungen im Festzelt gewürdigt, so etwa Miriam Kuhnle, Laura Henninger, Sabine Holzwarth, Nina Feil und Christa Kraus, die von der Verbandsliga in die Oberliga der Damen im Tischtennis aufgestiegen sind. Bis in die Nacht hinein feierten die Sportler mit fünf Garden und über 60 Gardenmädchen sowie der Partyband Highlive das 75-​jährige Bestehen.Bei den sportlichen Events am Samstag standen früh morgens zwölf Mannschaften der F-​Jugend auf dem Sportplatz. Danach haben 20 Mannschaften der Bambini ihre Talente unter Aufsicht von Jugendleiter Julian Feil gezeigt. Parallel zum Fußball haben die Tischtennissportler in der Sporthalle ihr eigenes Turnier durchgeführt.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



429 Aufrufe

224 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen