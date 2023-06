Christustag am Schönblick

Foto: Patrick Seeger/​dpa

An 18 Orten in Württemberg und Baden findet am Donnerstag, 8. Juni (Fronleichnam), ein Fest des Glaubens statt. Der sogenannte Christustag der „Christusbewegung Lebendige Gemeinde“ ist ein evangelisches Glaubensfest, das in Kirchen, Hallen und Gemeindehäusern gefeiert wird. Einer dieser Orte ist der Schönblick.

Samstag, 03. Juni 2023

Jürgen Widmer

Moderiert wird der Christustag vom Landessynodalen Pfarrer Rainer Köpf und Direktor Martin Scheuermann. Der Christustag wurde in Württemberg als „Ludwig-​Hofacker-​Konferenz“ gegründet und findet dieses Jahr zum 67. Mal statt.







Das Thema lautet „König Jesus“. Dabei soll deutlich werden, dass Machtsysteme dieser Welt vorläufig sind, auch Unrechtssysteme und Diktaturen. Christen erwarten eine letzte Gerechtigkeit von Gott selbst. Dafür steht der Glaube an Jesus Christus. Bibelarbeiten und Gespräche sollen den Dialog darüber eröffnen.

