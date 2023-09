„O’zapft is!“ heißt es heute in Horn

Foto: RZ-​Archiv

Gute Stimmung und Wies’n-Gaudi sind am heutigen Samstag und am Sonntag in Horn garantiert: Der Musikverein Horn lädt ein zum Oktoberfest mit Maßkrugstemmen, Blasmusikparty und Weißwurstfrühschoppen. Am heutigen Abend sorgen die „Allgäu Feager“ für Spaß.

Samstag, 30. September 2023

Franz Graser

Eins ist klar: Nicht nur die Münchner verstehen sich auf Oktoberfeste. Der Anfang des Horner Festes lag darin, dass vor gut 20 Jahren einige Leute aus der Gögginger Teilgemeinde die Wies’n in der bayerischen Metropole besuchten und sich anschließend einig waren: „Das können wir auch!“ So steht nun der Höhepunkt des Horner Festjahres 2023 vor der Tür. Und schon zum 20. Mal sorgt ein abwechslungsreiches Programm für gute Laune. Auch auf typisch bayerische Spezialitäten dürfen sich die Besucher freuen: Schweinshaxen mit Kraut, Weißwurst mit Brez’n und Bier aus dem Maßkrug.

