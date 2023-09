Rohrleitungen im Freibad in Schechingen fast wie ein Schweizer Käse

Die Wasserverluste im Schechinger Icotek-​Freibad sind so hoch wie jene Wassermenge, die alle Einwohner von Schechingen im gleichen Zeitraum verbrauchen. Spezialisten aus Belgien suchten mit Hilfe von Schallwellen nach den Lecks und wurden übers ganze Becken verteilt fündig.

Donnerstag, 07. September 2023

Es gibt in Europa kaum Firmen, die sich auf die Lecksuche in Becken spezialisiert haben – zum einen, weil dazu ein spezielles Equipment nötig ist, vor allem aber, weil es die Technik allein nicht schafft, die Löcher zu finden. Nötig sind dazu Profis mit viel Erfahrung. Deshalb kamen nun Fachleute aus Belgien nach Schechingen um herauszufinden, wo jene undichten Stellen sind, die zu einem Wasserverlust von rund 250 Kubikmeter pro Tag führen.





Lesen Sie am 7. September in der Rems-​Zeitung, warum solche technischen Mängel nicht nur im Hinblick auf die Kosten, sondern auch auf die Versorgungssicherheit im Trinkwassernetz ein Thema sind und wie die Gemeinde Schechingen das Problem lösen will.

