Blühende Gemeinschaft im Gärtnerdorf Lautern

„Gemeinschaft und Solidarität“ waren die Kernthemen des Neujahrsempfang in Lautern. Der neue junge Ortsvorsteher Philipp Woditsch und Heubachs Bürgermeister Dr. Joy Alemazung hatten am Neujahrstag dazu eingeladen.

Mittwoch, 03. Januar 2024

Jürgen Widmer

Er zitierte dazu den indisch bengalischen Philosophen Rabindranath Tagore: „Wer Bäume pflanzt, obwohl er nie in ihrem Schatten sitzen wird, hat angefangen, den Sinn des Lebens zu begreifen.“ Er gratulierte Lautern als „bestes Dorf in Baden-​Württemberg“, für seinen Erfolg im bundesweiten Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“.





In seiner Ansprache an die Bürgerschaft von Lautern stellte Bürgermeister Alemazung den Gemeinschaftssinn und das vorbildliche ehrenamtliche Engagement in der Gemeinde in den Mittelpunkt. Die Herausforderungen für das neue Jahr seien angesichts der aktuellen Krisen enorm. Er ermunterte: „Wir blicken mit Mut und positiven Gedanken in das neue Jahr!“ Er spornte an: „Nur mit ihrer Unterstützung können wir ein nachhaltiges, zukunftsfähiges und friedfertiges Lautern gestalten.“

