Breitband-​Förderung für Schechingen

Symbol-​Foto: Pixabay/​AnneVerschraagen

Das Land Baden-​Württemberg investiert knapp 100 Millionen Euro an Fördermitteln in den Breitbandausbau der Kommunen. Unter den geförderten Kommunen ist auch Schechingen. Am Freitag war Bürgermeister Stefan Jenninger nach Stuttgart gefahren, um den Förderbescheid entgegenzunehmen.

Sonntag, 03. März 2024

Sarah Fleischer

Schechingen erhält 891 004,80 Euro für den Breitbandausbau. Die aktuelle Förderung umfasst verschiedene Förderprogramme. Der größte Anteil entfällt auf das Dunkelgraue-​Flecken-​Förderprogramm. Das betrifft Gebiete, in denen kein Ausbau auf Gigabitgeschwindigkeit (mehr als 1000 Mbit/​Sekunde) geplant ist.





Welche Kommunen im Ostalbkreis ebenfalls Fördermittel bekommen, steht am Montag in der Rems-​Zeitung.



