Beilage „Wochenende“: Von Frühlingsblüten märchenhaft eingerahmt

Foto: Christel Schäfer

Der April ist voll in seinem Element. Regen, Graupelschauer und – ja, auch Sonnenschein wechselten sich in den vergangenen Tagen munter gegenseitig ab. Und dennoch gibt es die wunderbaren Momente, in denen die heimische Landschaft wie gemalt aussieht. Sicher auch an diesem Wochenende.

Samstag, 20. April 2024

Franz Graser

In der aktuellen Ausgabe der Wochenendbeilage stellen wir die Feuerwehrabteilung Frickenhofen der Freiwilligen Feuerwehr Gschwend vor. Dabei ist unser Reporter auf eine Kuriosität gestoßen: Die Frickenhofer Floriansjünger sind nämlich in einem Gebäude untergebracht, das zwischenzeitlich als Dorfgefängnis diente. Die vergitterten Fenster erinnern noch an diese Zeit. Mit ihrem hohen Anteil junger Mitglieder erweist sich die Frickenhofer Wehr allerdings als modern und zeitgemäß.





Darüber hinaus finden sich in dieser Ausgabe Interessantes und Wissenswertes, viele Neuigkeiten aus dem Vereinswesen und dem kirchlichen Bereich – und viel Rätselspaß.





Um Pferdestärken und Motoren geht es in der Reportage dieser Ausgabe. Bis zu 550 PS sind im Spiel, wenn Markus Eichele einen der beiden BMW M4 GT4-​Tourenwagen testet. Eichele hat 2023 kurzerhand den Rennstall ME Motorsport aus Schwäbisch Gmünd gegründet und führt diesen als Teameigner und einer von mehreren Fahrern an. Zum Start der neuen Tourenwagen-​Saison peilt er schon die Top-​Ten-​Plätze an.

