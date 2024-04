Raiffeisenbank Rosenstein: Ehrungen für Diehl und Hentschel

Die Raiffeisenbank Rosenstein hat zwei langjährige Mitarbeiterinnen geehrt: Anette Diehl und Anja Hentschel.

Samstag, 20. April 2024

Thorsten Vaas

Diehl trat am 1. April 1989 in die damalige Heubacher Bank ein. Anfangs war sie im Kreditsekretariat tätig. Seit vielen Jahren unterstützt sie nun schon das Team der Marktfolge Aktiv in der Kreditsachbearbeitung. Anja Hentschel ist seit dem 1. April 2009 bei der Raiffeisenbank Rosenstein eG. Die gelernte Bankerin verstärkte zunächst das Team in Böbingen und wechselte nach ihrer Elternzeit in das Serviceteam unserer Hauptstelle in Heubach.

