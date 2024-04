„209 Stufen“: Schlummer stellt Himmelsstürmer-​Buch vor

Foto: tv

Man kann ihn gerade nicht besteigen, dafür aber erlesen: der Himmelsstürmer, das Wahrzeichen im Landschaftspark Wetzgau. Zum Zehnjährigen hat Werner Schlummer ein Buch über den Turm herausgegeben. Am Sonntag stellte er es vor.

Sonntag, 21. April 2024

Thorsten Vaas

39 Sekunden Lesedauer







Warum? Das lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.

Ach, wie schön es wäre. Rauf auf den Himmelsstürmer, selbst beim Schmuddelwetter am sonntäglichen Blütenfest im Himmelsgarten. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Zehn Jahre nach seiner Eröffnung nagt ein Pilz am Holz der obersten Plattform. Der Turm ist gesperrt, wird saniert. Wie lange, vermag man heute noch nicht zu sagen. Sicherheit geht vor. Gut, dass es nun ein Buch über dieses Wahrzeichen gibt, wenn man den Turm schon nicht besteigen kann, dann wenigstens erlesen. Werner Schlummer stellte es am Sonntag vor. Der Titel: „209 Stufen“. „Der Himmelsstürmer war die richtige Idee zur richtigen Zeit“, sagte Oberbürgermeister Richard Arnold, man brauchte damals ein Wahrzeichen zur Landesgartenschau. Ach, das war einfacher gesagt als getan.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



308 Aufrufe

157 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen