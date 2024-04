Siggi Schwarz and Friends im Münster Gmünd

Foto: Fischer

Siggi Schwarz and Friends ließen es am Samstag im gut besuchten Münster kräftig krachen. Mit Songs wie „Knocking on heavens door“ unterstützten sie in ihrem Benefizkonzert Rock und Poesie die Vesperkirche.

Montag, 22. April 2024

Thorsten Vaas

37 Sekunden Lesedauer



Ein ungewöhnlicher Anblick bot sich den Besuchern. Der Altar war zugebaut mit Mischpulten, Boxen, Verstärkern, Keyboard, einem Schlagzeug und einigen Gitarren. Dekan Robert Kloker stellte in seiner Begrüßungsrede die ökomenische Vesperkirche vor, die in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal stattfand. Als Ort der Begegnung und des Miteinanders ist sie zu einer wichtigen Verbindung der Kulturen geworden. Finanziert wird sie von der Stadt Schwäbisch Gmünd, den Kirchen und von Spenden. Was lag also näher, als ein Benefizkonzert mit direktem Bezug zu Frieden und Liebe und damit zum Wort Gottes zu veranstalten?

318 Aufrufe

150 Wörter

1 Stunde Online



